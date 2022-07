Meloni chiede il rispetto del patto sulla leadership del centrodestra. Tajani: “Era una situazione ben diversa” (Di lunedì 25 luglio 2022) “Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo su questo, non avrebbe senso andare al governo insieme. Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi”: Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda durante il Tg5 sul nodo della premiership all’interno del centrodestra, lancia un messaggio a Lega e Forza Italia. Conscia di partire da una posizione di vantaggio rispetto agli alleati, la leader di Fratelli d’Italia chiede l’applicazione di quello che è sempre stato un patto implicito nel centrodestra. Lo dice soprattutto agli Azzurri, che nelle parole di Antonio Tajani continuano ad essere ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) “Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo su questo, non avrebbe senso andare al governo insieme. Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nelhanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi”: Giorgia, rispondendo a una domanda durante il Tg5 sul nodo della premiership all’interno del, lancia un messaggio a Lega e Forza Italia. Conscia di partire da una posizione di vantaggioagli alleati, la leader di Fratelli d’Italial’applicazione di quello che è sempre stato unimplicito nel. Lo dice soprattutto agli Azzurri, che nelle parole di Antoniocontinuano ad essere ...

