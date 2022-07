Meloni avvisa alleati, intesa su premier o salta governo - Calenda chiude a Di Maio: "Non so chi sia" e incontra Renzi - (Di lunedì 25 luglio 2022) Alleanze e strategie in vista del voto anticipato del 25 settembre: Speranza dice sì alla lista unitaria proposta da Letta. Renzi avrebbe ribadito l'intenzione di Iv correre da solo alle elezioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 luglio 2022) Alleanze e strategie in vista del voto anticipato del 25 settembre: Speranza dice sì alla lista unitaria proposta da Letta.avrebbe ribadito l'intenzione di Iv correre da solo alle elezioni ...

petergomezblog : Meloni avvisa: ““Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo” sul nodo della premiership nel centrodestra “non a… - petergomezblog : Renzi vede Calenda: “Incontro affettuoso” - N36volpe1973 : Meloni avvisa: “Senza accordo su premier, alleanza inutile”. Salvini: “Lo sceglie chi ha più voti”. Renzi vede Cale… - cristinapasque : RT @petergomezblog: Meloni avvisa: ““Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo” sul nodo della premiership nel centrodestra “non avreb… - direpuntoit : Cosa potrebbe succedere se il Centrodestra non dovesse vincere le #ElezioniPolitiche2022 alla grande? -