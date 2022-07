Meloni avverte gli alleati: "No al governo di centrodestra senza accordo sulle regole" (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - A due giorni dal vertice dei leader del centrodestra, si delineano, nette, le posizioni con cui i tre principali partiti si avvicinano all'appuntamento cruciale in vista del voto del 25 settembre. Per Fratelli d'Italia, parla Giorgia Meloni e chiarisce che "non avrebbe senso andare a governare insieme", senza un accordo sulle regole, che comprenda il metodo di spartizione dei collegi uninominali e le modalità di indicazione del candidato premier. La presidente di FdI aggiunge poi di "confidare che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato" e che il suo partito ha "sempre rispettato e non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi". Tradotto: spartizione dei collegi in base ... Leggi su agi (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - A due giorni dal vertice dei leader del, si delineano, nette, le posizioni con cui i tre principali partiti si avvicinano all'appuntamento cruciale in vista del voto del 25 settembre. Per Fratelli d'Italia, parla Giorgiae chiarisce che "non avrebbe senso andare a governare insieme",un, che comprenda il metodo di spartizione dei collegi uninominali e le modalità di indicazione del candidato premier. La presidente di FdI aggiunge poi di "confidare che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo,che nelhanno sempre funzionato" e che il suo partito ha "sempre rispettato e non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi". Tradotto: spartizione dei collegi in base ...

