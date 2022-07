Mediatori culturali | dal primo luglio sospesi in tutta Italia L’appello alla ministra Lamorgese | “Noi fondamentali | chiediamo risposte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 luglio 2022) Iinsono circa 350, lavorano nelle questure, negli hotspot, dopo gli sbarchi, affiancano le forze dell’ordine facendo da ponte con le persone che arrivano per la prima volta nel nostro paese e non sanno parlare la lingua. “Il 30 giugno alle ore 18 veniamo informati che dal giorno successivo non saremmo più dovuti andare a lavorare – racconta Ismaelali Mouktar, mediatore da diversi anni – per noi è stata una doccia fredda“. L’ultimo giorno di giugno infatti a tutte le questure d’e alle zone di polizia di frontiera (hotspot) è arrivata una lettera, inviata dal Ministero dell’Interno, in cui si annunciava che dal, non ci sarebbe più stato il servizio di mediazione linguistico culturale di Cies onlus e Oim (Agenzia delle Nazioni Unite), che ...