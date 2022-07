Matrimonio a tutti i costi, al via il nuovo format con Michelle Carpente: promo (Di lunedì 25 luglio 2022) È uscito il promo di Matrimonio a tutti i costi che vede al timone la conduttrice e Destination Wedding Planner Michelle Carpente. Il programma sarà trasmesso su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre) dal 30 luglio alle 15.50. Una nuova trasmissione è prossima al debutto su Real Time. Si tratta di Matrimonio a tutti costi, nuovo format prodotto da Michelle Carpente con la società SmartWed SRL. Il programma è stato ideato assieme a Gianluca Potenziani (con cui aveva già firmato Matrimonio a Sorpresa il one off andato in onda sempre su Real Time lo scorso maggio) e scritto a quattro mani con Luigi D’Anna. Per un totale di quattro puntate, vedrà al ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 25 luglio 2022) È uscito ildiche vede al timone la conduttrice e Destination Wedding Planner. Il programma sarà trasmesso su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre) dal 30 luglio alle 15.50. Una nuova trasmissione è prossima al debutto su Real Time. Si tratta diprodotto dacon la società SmartWed SRL. Il programma è stato ideato assieme a Gianluca Potenziani (con cui aveva già firmatoa Sorpresa il one off andato in onda sempre su Real Time lo scorso maggio) e scritto a quattro mani con Luigi D’Anna. Per un totale di quattro puntate, vedrà al ...

