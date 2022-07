Maserati Project24 | la supersportiva nata per correre in pista – FOTO

(Di lunedì 25 luglio 2022)mostra ufficialmente, ovvero il progetto per unada– non omologata per uso stradale – che sarà costruita in appena 62 pezzi. Il nome definitivo è ancora da stabilire. Il design? Opera del Centro Stile. La base tecnica è quella della conturbante MC20: da quest’ultima laeredita l’architettura costruttiva con scocca di carbonio e il motore V6 biturbo, alias “Nettuno”, dotato di nuovi turbocompressori che portano la potenza massima a 740 cavalli. Fan parte del corredo pure le innovative sospensioni, l’impianto frenante carbo-ceramico racing e i pneumatici messi a punto per le corse, oltre a caratteristiche di sicurezza omologate FIA. “In linea con l’attenzione del brand al peso, la nuovaavrà un ...

