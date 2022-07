Marvel | tutte le novità del Comic-Con 2022 dal trailer di Black Panther | Wakanda Forever ai piani per due film sugli Avengers

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 25 luglio 2022) Non c'erano dubbi: quello dial-Consarebbe stato l'evento principale della convention. Kevin Feige, capo diStudios, ha fatto tradizione nello svelare alcuni dei progetti più grandi ed emozionanti delCinematic Universe sul famoso palco della Hall H della convention. Con nessuna apparizione del MCU dopo il blockbuster del 2019, una risposta tiepida aie alle serie TV della Fase 4 e molti progetti in fase di sviluppo, ma ancora non confermati,le scommesse erano su cosa Feige avrebbe presentato in grande stile quest'anno. Come speratoalConha rivelato moltissime cose che coprono i prossimi 3 anni die spettacoli televisivi, fino ad ...