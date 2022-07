Maria Tona ha pubblicato un singolo trash: ecco Pezzi (Di lunedì 25 luglio 2022) Maria Tona non è stata solo una delle dame di punta del trono over di Uomini e Donne, ma è anche una cantante. Qualche settimana fa, infatti, ha pubblicato il video di Pezzi, il suo nuovo singolo. Un inno trash alla chirurgia estetica in cui ironizza sui “nasi all’insù come le star”. ecco come l’ha descritta Libero: “Tra le novità dell’estate spicca Pezzi, il primo singolo di Maria Tona, volto noto di Uomini e Donne, versione over. Mamma e nonna, la nostra ha sentito l’impulso irrefrenabile di cantare un’ode alla chirurgia estetica. Ha addirittura realizzato un videoclip ad hoc, che inizia con lei che si auto strizza il seno e canta «sono rifatta/perfetto/chirurghi intorno al mio letto/questa è la vita ... Leggi su biccy (Di lunedì 25 luglio 2022)non è stata solo una delle dame di punta del trono over di Uomini e Donne, ma è anche una cantante. Qualche settimana fa, infatti, hail video di, il suo nuovo. Un innoalla chirurgia estetica in cui ironizza sui “nasi all’insù come le star”.come l’ha descritta Libero: “Tra le novità dell’estate spicca, il primodi, volto noto di Uomini e Donne, versione over. Mamma e nonna, la nostra ha sentito l’impulso irrefrenabile di cantare un’ode alla chirurgia estetica. Ha addirittura realizzato un videoclip ad hoc, che inizia con lei che si auto strizza il seno e canta «sono rifatta/perfetto/chirurghi intorno al mio letto/questa è la vita ...

