Maria Teresa Ruta | si ama ma le odia | Lo sfogo è un grande “Vaffa”

Leggi su newstv

(Di lunedì 25 luglio 2022) La conduttriceha deciso di condividere un piccolocon i fan su Instagram: un bel “” alle insicurezze.(web source)ha raggiunto la notorietà negli anni novanta. Dopo essersi avvicinata al mondo dello spettacolo come fotomodella e comparsa, è approdata in televisione in quantità di soubrette nei varietà come “Signorine grandi firme”. Nel 1986 ha debuttato come conduttrice con la trasmissione “Domenica sportiva” accanto a Sandro Ciotti, guadagnandosi il soprannome “Il sorriso che non conosce confini”. Successivamente è passata ad un altro programma sportivo, “Il Processo del Lunedì”, riscuotendo unsuccesso. Il ...