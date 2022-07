Manovra economica 2023: torna lo spettro dell’esercizio provvisorio che fa paura all’Europa (Di lunedì 25 luglio 2022) La matematica non mente: se si va a elezioni il 25 settembre e le Camere verranno convocate per la prima volta il 13 ottobre col nuovo Governo che non potrà essere operativo prima del 7 novembre il tempo per studiare, varare e rendere operativa la prossima Manovra economica non c’è. Il calendario finanziario d’autunno L’autunno, infatti, è il periodo più caldo dell’anno dal punto di vista dell’economia nazionale con un calendario fitto di appuntamenti improrogabili che culminano con l’approvazione della Manovra economica 2023 entro fine anno. Il primo cerchio rosso sul calendario è fissato per il 27 settembre quando deve essere messa agli atti la nota di aggiornamento al Def (27 settembre); il 15 ottobre poi Bruxelles vuole il documento programmatico di bilancio che poi – sotto forma di legge di ... Leggi su panorama (Di lunedì 25 luglio 2022) La matematica non mente: se si va a elezioni il 25 settembre e le Camere verranno convocate per la prima volta il 13 ottobre col nuovo Governo che non potrà essere operativo prima del 7 novembre il tempo per studiare, varare e rendere operativa la prossimanon c’è. Il calendario finanziario d’autunno L’autunno, infatti, è il periodo più caldo dell’anno dal punto di vista dell’economia nazionale con un calendario fitto di appuntamenti improrogabili che culminano con l’approvazione dellaentro fine anno. Il primo cerchio rosso sul calendario è fissato per il 27 settembre quando deve essere messa agli atti la nota di aggiornamento al Def (27 settembre); il 15 ottobre poi Bruxelles vuole il documento programmatico di bilancio che poi – sotto forma di legge di ...

glooit : Manovra economica 2023: torna lo spettro dell’esercizio provvisorio che fa paura all’Europa leggi su Gloo… - panorama_it : Se l’Italia, come ampiamente previsto, non rispetterà il calendario degli appuntamenti finanziari dell’anno rischia… - NS1m0n : @1111April @robgianto @Ingestibile79 @matteosalvinimi Non per questo possiamo fare le cose senza soldi. Quando si f… - andreastefanutt : Le cavolate della destra, 1000 euro al mese mai viste, giustizia si per loro affare, tasse sempre aumentato, se van… - Francescosan_05 : @alessiomagno1 Eh beh, ovvio. Se no come la danno la colpa all'Europa alle banche alla finanza e ai poteri forti tu… -