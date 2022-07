Manchester United | il sostituto di Pogba arriva dall’Italia? Crolla la quota di Milinkovic-Savic

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tre settimane all’inizio della Serie A e due al via della Premier. Il campionato più bello, e ricco, del mondo ha sempre un occhio attento ai talenti del campionato italiano e, tra essi, un posto in prima fila lo ha sicuramente Sergej Milinkovi?-Savi?. Il centrocampista di Lleida è uno dei leader della Lazio e Maurizio Sarri ne ha fatto uno dei cardini della sua squadra: perderlo, nella finestra di calciomercato, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione sarebbe un duro colpo per il tecnico biancoceleste. Gli esperti Sisal ritengono che il futuro di Milinkovi?-Savi? sia ancora alla Lazio, con la quale ha un contratto fino al 2024, tanto che la sua permanenza si gioca a 1,60. Ma il, perso, sogna di sostituire il francese proprio con il giocatore serbo che Ten Haag considera perfetto per il suo gioco. ...

Corriere dello Sport

