(Di lunedì 25 luglio 2022), 25 lug. (Adnkronos) - A 29 anni dal tragicomafioso di via, a, dove l'esplosione di un'autobomba provocò la morte di cinque persone e rase al suolo il muro esterno del Padiglione d'arte contemporanea, il Comune die l'artista Maurizio Cattelan promuovono 'Ninnananna', ungratuito di musica classica al Cimitero. Mercoledì 27 luglio, a partire dalle ore 21.30, di fronte all'imponente ossario centrale, l'ensemble vocale e strumentale laBarocca dell'Orchestra sinfonica dieseguirà en plein air, sotto la direzione di Ruben Jais, il celebre Requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, in una nuova versione con orchestrazione dei numeri finali di David Del Puerto. Il progetto, reso ...

TV7Benevento : Mafia: al Monumentale di Milano concerto in memoria vittime attentato via Palestro - -

Il Sannio Quotidiano

Hanno l'ego commisurato alla mediocrità dei loro dirigenti, dunque, vivono l'...la stravittoria della confraternita delle destre antirepubblicane (a cui guarderanno con simpatiae ...Il direttore del Parco Lilibeo, Bernardo Agrò: 'I Musei di Baglio Anselmi la sua area... In questo, rientrano anche le iniziative per il 'Trentennale delle stragi di' aperte lo scorso ... Mafia: al Monumentale di Milano concerto in memoria vittime attentato via Palestro