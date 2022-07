Mafia: 30 anni dopo Partanna ricorda Rita Atria (Di lunedì 25 luglio 2022) "Rita nel cuore 30 anni dopo" è il titolo della manifestazione che si svolgerà domani pomeriggio a Partanna (Tp) per ricordare l'anniversario della scomparsa di Rita Atria, la giovanissima testimone ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) "nel cuore 30" è il titolo della manifestazione che si svolgerà domani pomeriggio a(Tp) perre l'versario della scomparsa di, la giovanissima testimone ...

