"Ma sapete chi era Tajani?": caos-centrodestra, la bomba dai vertici di FdI sull'uomo del Cav (Di lunedì 25 luglio 2022) Botte da orbi nel centrodestra sul candidato premier. Domenica si è diffusa la notizia del pressing del Partito popolare europeo su Silvio Berlusconi affinché candidi il suo braccio destro Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e nome forte del partito a Strasburgo. Una sfida alla "sovranista" Giorgia Meloni che non poteva lasciare indifferente Fratelli d'Italia. Sul tema, la posizione della Meloni (e di Matteo Salvini) è chiara: il candidato premier verrà indicato dal partito che prenderà un voto in più degli alleati. Stando ai sondaggi attuali, FdI. Stando a Salvini, potrebbe essere la Lega. E Forza Italia? In posizione più debole, per ora nicchia e proprio per questo il Cav aveva proposto che a indicare il candidato fosse una assemblea degli eletti, dopo il 25 settembre. Scommettendo, dunque, sul fatto che Forza Italia e Lega ...

