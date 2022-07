Palas90 : Sainz con questa mossa rende il weekend meno amaro. #FrenchGP -

QUOTIDIANO NAZIONALE

I dati ci dicevano che le gomme non sarebbero arrivate fino alla fine, ma io sono il pilota " ha messo in chiaroa fine gara ". Stavo volando in pista e volevo godermela, è normale che ci fosse ...... alla fine ha dovuto ingoiare un boccone. Dopo i problemi tecnici e le strategie sbagliate, ... le pagelle di Le Castellet Mea culpa Leclerc: "Non posso fare questi errori"RIMONTA A fare da ... Ma Sainz ha l’amaro in bocca: "Stavo volando, ho seguito gli ordini. Di solito il team mi ascolta" "La gomma dura era difficile da gestire, ho fatto fatica all’inizio, ma poi con la media sono andato forte. Alla fine la squadra ha deciso di andare in sicurezza, anche se il pit-stop è stato lento. C ...Sainz capolavoro: parte in coda, arriva quinto dalla nostra inviata Alessandra Retico. Max Verstappen (afp). Le Castellet amaro per la Ferrari, con il monegasco che esce di scena… Leggi ...