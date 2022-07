Lutto per Tommaso Stanzani, la notizia e le ultime foto col nonno (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ un dolore che ha travolto Tommaso Stanzani in queste ore, la morte del nonno. Di lui aveva parlato più volte durante il percorso ad Amici raccontando quanto i suoi nonni siano importanti nella sua vita. Oggi non c’è più ed è una notizia che ha sorpreso tutti, arrivata tra le storie di Instagram di Tommaso Stanzani dopo che il ballerino aveva postato un breve video che lo vedeva impegnato su un set fotografico. Una bruttissima notizia che deve aver sorpreso anche lui. Un cuore spezzato e il saluto più semplice, quel “Ciao nonno” che gli avrà detto chissà quante volte. E’ sempre un dolore enorme doverli salutare per sempre e per Tommaso Stanzani questo è un giorno terribile. Non ha mai perso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ un dolore che ha travoltoin queste ore, la morte del. Di lui aveva parlato più volte durante il percorso ad Amici raccontando quanto i suoi nonni siano importanti nella sua vita. Oggi non c’è più ed è unache ha sorpreso tutti, arrivata tra le storie di Instagram didopo che il ballerino aveva postato un breve video che lo vedeva impegnato su un setgrafico. Una bruttissimache deve aver sorpreso anche lui. Un cuore spezzato e il saluto più semplice, quel “Ciao” che gli avrà detto chissà quante volte. E’ sempre un dolore enorme doverli salutare per sempre e perquesto è un giorno terribile. Non ha mai perso ...

alisa629095 : @mancoicani @Lul89228299 Appunto, non è tua nonna e soprattutto non è il tuo rapporto per cui tu possa dare un giud… - ormai_rica : @brovwvn @fede_picche @tommaso_zorzi @mancoicani A vabbù ma allora tu vuoi che ti risponde per avere 2 minuti di gl… - arieteesauritaa : @martiraranans Ma che cazzo stai dicendo,ma tu non sei seria,qua c'è gente che sentenzia il comportamento delle per… - blogtivvu : Lutto per Tommaso Stanzani, morto il nonno: vergognosa polemica su Zorzi - ti_effe : È un momento di lutto, merita silenzio e per chi se la sente preghiere di luce e amore. Lasciamo cadere nell'oblio… -