Lutto per Roberto Farnesi, drammatica perdita: si è spenta nelle ultime ore (Di lunedì 25 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un grave Lutto ha colpito Roberto Farnesi e tutta la sua famiglia nelle ultime ore. L’attore è devastato dalla scomparsa ed il primo messaggio è stato commovente. Una perdita importante ha stravolto gli ultimi giorni del noto attore italiano. La signora Maria Angela Saettini, questo il nome della mamma di Farnesi, è venuta a mancare Leggi su youmovies (Di lunedì 25 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un graveha colpitoe tutta la sua famigliaore. L’attore è devastato dalla scomparsa ed il primo messaggio è stato commovente. Unaimportante ha stravolto gli ultimi giorni del noto attore italiano. La signora Maria Angela Saettini, questo il nome della mamma di, è venuta a mancare

miviendapianger : oggi harry styles sarà a bologna e io sarò chiusa per lutto - infoitcultura : Lutto per Roberto Farnesi, morta la madre Maria - spazio_nello : RT @AnatoliBoskov: Gioite amici, oggi nel 1980 un 25 Luglio ancora in lutto per la morte di Bon Scott,il loro storico cantante,sostituito d… - smiletiziano1 : RT @viaconpeter: Domani l’Italia è in lutto nazionale per la fine del tour del principe degli stadi #ultimostadi2022 - aurixx28 : RT @viaconpeter: Domani l’Italia è in lutto nazionale per la fine del tour del principe degli stadi #ultimostadi2022 -