Lutto nella tv, la famosa protagonista del reality morta a 35 anni: è giallo (Di lunedì 25 luglio 2022) È morta Melanie Rauscher, l'ex concorrente del programma tv americano, Naked and Afraid (in Italia Nudi e crudi, in onda su Discovery Channel). La donna è stata trovata senza vita il 17 luglio a Prescott, in Arizona. A riportare la notizia è stata per prima l'agenza TMZ. Melanie aveva 35 anni e nessuno ancora riesce a spiegarsi cosa le sia capitato. Ma andiamo con ordine. Secondo il rapporto, la Rauscher era una dog sitter e viveva temporanemanete in una casa a Prescott mentre i suoi proprietari erano in vacanza. Le autorità del dipartimento di polizia di Prescott hanno detto che i proprietari sono tornati a casa e hanno trovato Melanie Rauscher morta sul letto di una camera degli ospiti. Sebbene non si sospetti nulla di strano, si dice che il corpo fosse circondato da bombolette di aria compressa.

