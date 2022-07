Lutto gravissimo per Roberto Farnesi, si scopre solo ora: l’addio nel giorno del compleanno (Di lunedì 25 luglio 2022) Per tanti anni, come tutt’oggi, ha intrattenuto, emozionato ed appassionato una infinità di telespettatori, grazie alle serie televisive di cui ha fatto parte in qualità di brillante attore, calandosi nei panni dei memorabili ruoli che hanno condito di successi la sua carriera. I fan sono vicini a Roberto Farnesi ora più che mai, è morta la madre. Una scomparsa alla quale normalmente non si è mai pronti. Oggi è toccato a Roberto Farnesi dire ‘addio’ a una, forse su tutte, delle donne più importanti della sua intera esistenza, dal momento che è stata lei regalargliela. Il celebre attore del piccolo schermo ha perso la madre Maria Angela Saettini appena prima del suo compleanno. Roberto Farnesi in Lutto Un dolore già di per sé ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 25 luglio 2022) Per tanti anni, come tutt’oggi, ha intrattenuto, emozionato ed appassionato una infinità di telespettatori, grazie alle serie televisive di cui ha fatto parte in qualità di brillante attore, calandosi nei panni dei memorabili ruoli che hanno condito di successi la sua carriera. I fan sono vicini aora più che mai, è morta la madre. Una scomparsa alla quale normalmente non si è mai pronti. Oggi è toccato adire ‘addio’ a una, forse su tutte, delle donne più importanti della sua intera esistenza, dal momento che è stata lei regalargliela. Il celebre attore del piccolo schermo ha perso la madre Maria Angela Saettini appena prima del suoinUn dolore già di per sé ...

