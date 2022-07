Londra, la Corte conferma: «Staccate la spina ad Archie». Il padre del ragazzo colpito da un malore: è in gravi condizioni (Di lunedì 25 luglio 2022) È una «tragedia di dimensioni incommensurabili», ma le prove mediche sono «unanimi»: la spina della ventilazione artificiale che mantiene in vita Archie Battersbee deve essere staccata. La Corte d’Appello ha respinto il ricorso dei genitori del dodicenne ricoverato in coma irreversibile al Royal London Hospital, confermando così la decisione dei giudici in primo grado di interrompere tutti i trattamenti che lo mantengono in vita. Pochi istanti prima di conoscere il verdetto, quando stava per entrare in Tribunale, Paul Batterbee, padre di Archie, è stato colto da un malore. Ora è ricoverato in gravi condizioni. La Corte ha concesso il rinvio di 48 ore del distacco della ventilazione artificiale. In questo modo, alla ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) È una «tragedia di dimensioni incommensurabili», ma le prove mediche sono «unanimi»: ladella ventilazione artificiale che mantiene in vitaBattersbee deve essere staccata. Lad’Appello ha respinto il ricorso dei genitori del dodicenne ricoverato in coma irreversibile al Royal London Hospital,ndo così la decisione dei giudici in primo grado di interrompere tutti i trattamenti che lo mantengono in vita. Pochi istanti prima di conoscere il verdetto, quando stava per entrare in Tribunale, Paul Batterbee,di, è stato colto da un. Ora è ricoverato in. Laha concesso il rinvio di 48 ore del distacco della ventilazione artificiale. In questo modo, alla ...

