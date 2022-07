Lombardia: 4 mln a fondo perduto per sostenere filiere produttive (Di lunedì 25 luglio 2022) Milano, 25 lug. (Adnkronos) - La Giunta di Regione Lombardia, su indicazione dell'assessore allo Sviluppo economico, ha approvato oggi i criteri del nuovo bando 'Innovazione dei processi dell'organizzazione delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia'. La misura, condivisa con il sistema camerale lombardo, ha una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro. L'assessorato allo Sviluppo economico, specificando il contenuto dell'atto, ha evidenziato come lo stesso sia mirato a sostenere l'avvio di nuove filiere ed ecosistemi e il rafforzamento di filiere già costituite, sviluppando interconnessioni tra imprese a sostegno dell'innovazione dei processi e dell'organizzazione, anche attraverso interventi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Milano, 25 lug. (Adnkronos) - La Giunta di Regione, su indicazione dell'assessore allo Sviluppo economico, ha approvato oggi i criteri del nuovo bando 'Innovazione dei processi dell'organizzazione dellee di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in'. La misura, condivisa con il sistema camerale lombardo, ha una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro. L'assessorato allo Sviluppo economico, specificando il contenuto dell'atto, ha evidenziato come lo stesso sia mirato al'avvio di nuoveed ecosistemi e il rafforzamento digià costituite, sviluppando interconnessioni tra imprese a sostegno dell'innovazione dei processi e dell'organizzazione, anche attraverso interventi di ...

