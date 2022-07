Lo Monaco: "Il rinnovamento è in sintonia con la strategia aziendale del Napoli'' (Di lunedì 25 luglio 2022) Lo Monaco: "Il rinnovamento è in sintonia con le strategie del Napoli, Kvaratskhelia è intrigante, Simeone? Non male" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo. Queste le sue parole: "Il rinnovamento è in sintonia con la strategia aziendale del Napoli. -afferma Lo Monaco - De Laurentiis ha sempre puntato a campionati di alta classifica, valorizzando calciatori già buoni e andare avanti così. Il Napoli non ha mai sfacciatamente puntato a vincere il titolo, anche se in certi momenti storici avrebbe potuto farlo. Questa squadra è in sintonia col modus vivendi della società e ha sostituito i ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 25 luglio 2022) Lo: "Ilè incon le strategie del, Kvaratskhelia è intrigante, Simeone? Non male" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Pietro Lo, direttore sportivo. Queste le sue parole: "Ilè incon ladel. -afferma Lo- De Laurentiis ha sempre puntato a campionati di alta classifica, valorizzando calciatori già buoni e andare avanti così. Ilnon ha mai sfacciatamente puntato a vincere il titolo, anche se in certi momenti storici avrebbe potuto farlo. Questa squadra è incol modus vivendi della società e ha sostituito i ...

sscalcionapoli1 : Lo Monaco: “Il rinnovamento è in sintonia con le strategie del Napoli, Kvaratskhelia è intrigante, Simeone? Non mal… - ilnapolionline : Lo Monaco (DS): 'Il Napoli sarà tra le prime. La filosofia di DeLa Rinnovamento' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Lo Monaco: 'Il rinnovamento è in sintonia con le strategie del Napoli, Kvaratskhelia è intrigante, Simeon… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Lo Monaco: 'Il rinnovamento è in sintonia con le strategie del Napoli, Kvaratskhelia è intrigante, Simeon… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Lo Monaco: 'Il rinnovamento è in sintonia con le strategie del Napoli, Kvaratskhelia è intrigante, Simeon… -