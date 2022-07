LIVE – Trabzonspor-Empoli, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di lunedì 25 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Trabzonspor-Empoli, amichevole precampionato 2022. Dopo le vittorie contro Castelfiorentino e Seravezza i toscani sono pronti a tornare in campo per il terzo test in vista dell’inizio della nuova stagione. Appuntamento oggi, lunedì 25 luglio, alle ore 18. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Trabzonspor-Empoli (ore 18) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Latestuale di. Dopo le vittorie contro Castelfiorentino e Seravezza i toscani sono pronti a tornare in campo per il terzo test in vista dell’inizio della nuova stagione. Appuntamento oggi, lunedì 25 luglio, alle ore 18. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA(ore 18) SportFace.

MMbah001 : RT @TorinoFC_1906: ?? FORMAZIONI Ecco come scenderemo in campo alle 18 contro il @Trabzonspor: Torino (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zima, R… - javo__dark : RT @TorinoFC_1906: ?? FORMAZIONI Ecco come scenderemo in campo alle 18 contro il @Trabzonspor: Torino (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zima, R… - PeroniStefano : RT @TorinoFC_1906: ?? FORMAZIONI Ecco come scenderemo in campo alle 18 contro il @Trabzonspor: Torino (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zima, R… - SiccardiCarlo : RT @TorinoFC_1906: ?? FORMAZIONI Ecco come scenderemo in campo alle 18 contro il @Trabzonspor: Torino (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zima, R… - Toro_News : ??| LIVE Seguite la diretta testuale di #TorinoTrabzonspor, terza amichevole per i granata di #Juric -