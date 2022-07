LIVE – Trabzonspor-Empoli 0-1, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di lunedì 25 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Trabzonspor-Empoli, amichevole precampionato 2022. Dopo le vittorie contro Castelfiorentino e Seravezza i toscani sono pronti a tornare in campo per il terzo test in vista dell’inizio della nuova stagione. Appuntamento oggi, lunedì 25 luglio, alle ore 18. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Trabzonspor-Empoli 0-1 20? – I turchi arrivano al tiro con un’incursione in area di rigore ma la retroguardia dell’Empoli è brava a respingere in corner 14? – GOL Empoli! Bel gol di Mattia Destro, che porta in vantaggio i toscani ad un minuto del quarto d’ora: 0-1 1? – Inizia la partita! ORE 18:00 – Amici di ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Latestuale di. Dopo le vittorie contro Castelfiorentino e Seravezza i toscani sono pronti a tornare in campo per il terzo test in vista dell’inizio della nuova stagione. Appuntamento oggi, lunedì 25 luglio, alle ore 18. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA0-1 20? – I turchi arrivano al tiro con un’incursione in area di rigore ma la retroguardia dell’è brava a respingere in corner 14? – GOL! Bel gol di Mattia Destro, che porta in vantaggio i toscani ad un minuto del quarto d’ora: 0-1 1? – Inizia la partita! ORE 18:00 – Amici di ...

dbigmark : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | #Empoli, la formazione di #Zanetti per l'amichevole contro il #Trabzonspor ?? - Lil77Gen : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | #Empoli, la formazione di #Zanetti per l'amichevole contro il #Trabzonspor ?? - Lex89691932 : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | #Empoli, la formazione di #Zanetti per l'amichevole contro il #Trabzonspor ?? - im_1twizzy : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | #Empoli, la formazione di #Zanetti per l'amichevole contro il #Trabzonspor ?? - GiantKali : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | #Empoli, la formazione di #Zanetti per l'amichevole contro il #Trabzonspor ?? -