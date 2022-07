LIVE Tour de France femminile | tappa di oggi in DIRETTA | nuova volata | ma arrivo in leggera salita

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti allatestuale delde2022! Dopo lad’esordio di ieri, è in programma quest’lunedì 25 luglio il secondo appuntamento che porterà le atlete da Meaux a Provins (136,4 km totali). Nella giornata di ieri la prima frazione si è conclusa con un’emozionantesul percorso cittadino di Parigi con la vittoria, come da pronostico d’altronde, della neerlandese Lorena Wiebes (Team DSM), giunta al suo sedicesimo trionfo in questa stagione. Ci attende quest’un’altrache, con ogni probabilità, si concluderà con unaanche ...