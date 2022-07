LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14.00 (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 11.40 Buongiorno amici di OA Sport. La nostra DIRETTA LIVE inizierà dalle 14.00. A più tardi. Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Tour de France femminile 2022! Dopo la tappa d’esordio di ieri, è in programma quest’oggi lunedì 25 luglio il secondo appuntamento che porterà le atlete da Meaux a Provins (136,4 km totali). Nella giornata di ieri la prima frazione si è conclusa con un’emozionante volata sul percorso cittadino di Parigi con la vittoria, come da pronostico d’altronde, della neerlandese Lorena Wiebes (Team DSM), giunta al suo sedicesimo trionfo in questa stagione. Ci attende ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Buongiorno amici di OA Sport. La nostrainizierà14.00. A più tardi. Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti allatestuale delde2022! Dopo lad’esordio di ieri, è in programma quest’lunedì 25 luglio il secondo appuntamento che porterà le atlete da Meaux a Provins (136,4 km totali). Nella giornata di ieri la prima frazione si è conclusa con un’emozionante volata sul percorso cittadino di Parigi con la vittoria, come da pronostico d’altronde, della neerlandese Lorena Wiebes (Team DSM), giunta al suo sedicesimo trionfo in questa stagione. Ci attende ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - gxbrijele : RT @accade__: un riassunto di tutto l’instore tour di alex e di tutti i live che ha fatto fin’ora?? tanto fiera {parte 1/3} #alexwyse https… - GabryAnton : Fino al 28 agosto lo Spazio Murat di #Bari ospita la mostra fotografica sui #Queen di Denis O'Regan, con 60 scatti… - hbweatherx : io mi immagino quando come per hs1/live on tour piangeremo per walls/ltwt perché ci mancheranno questa era, questi outfit, questa setlist… -