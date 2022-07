LIVE Tour de France femminile | tappa di oggi in DIRETTA | a 25 km dall’arrivo maxi caduta in gruppo Ne fa le spese Marta Cavalli

(Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 ANCORA UNAIN! Coinvolte una ventina di atlete. A breve vi forniremo aggiornamenti. 15.55 Attenzione perché Maike van der Duin (Le Col – Wahoo) è in fuga e ora ha 40? di vantaggio sul. 15.52E’ RIUSCITA A RIPARTIRE! E’ dolorante l’azzurra ma si è rimessa a pedalare. 15.51E’PURTROPPO!per l’azzurra ai 24. 15.50 SUCCEDE DI TUTTO! Scatto di Maike van der Duin (Le Col – Wahoo), tante cadute in. 15.49 In questo momento, beneficiando di un piccolo rallentamento in testa al, tutte sono rientrate nel plotone. 15.47 Fra le ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - lnddnl3 : @Littl3_Fr3ak_ Esatto AHAHHAHAH pensa che mia cugina era andata al live on tour sempre a bologna uff - zazoomblog : LIVE Tour de France femminile tappa di oggi in DIRETTA: si viaggia veloce verso il traguardo. Ora sono 60 i km all’… - BarbaraPeracchi : RT @mariobiondi: Questa settimana riprende il “Romantic Live Estate 2022” ?? Ecco gli appuntamenti: * Mercoledì 27.7 Colle San Bartolomeo -… -

15.09 Allo sprint di Provins mancano 36 km. 15.05 Momento di stallo, quasi di studio da parte delle cicliste in gruppo.... a raccogliere standing ovation neiin Europa, America e Giappone, ad esibirsi a Panama in ...New Music Promotion e trasmetterà in diretta l'apertura delle serate del festival con il Radio...I tre spettacoli saranno aperti da due supporter/special guest scelti da Barley Arts, con il consenso dell'artista, in via di definizione ...Record da Ultimo. E' stato un tour senza eguali quello del cantante romano Ultimo, concluso ieri con la tappa a San Siro, Milano. E, senza neanche lasciare il tempo ai fan di smaltire le ...