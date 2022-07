LIVE – Italia-Serbia 6-3: quarti di finale World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA (Di lunedì 25 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Serbia, partita valevole per i quarti di finale della Final Eight di World League maschile 2022 di pallanuoto. Il Settebello del ct Sandro Campagna torna in acqua per sfidare l’ostica formazione serba nel primo turno ad eliminazione DIRETTA sulla strada verso il titolo. Chi si aggiudicherà la vittoria quest’oggi e accederà in semifinale? L’appuntamento è per le ore 14.00 di lunedì 25 luglio a Strasburgo, in Francia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DEI quarti DI finale IL ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Latestuale di, partita valevole per ididella Final Eight didi. Il Settebello del ct Sandro Campagna torna in acqua per sfidare l’ostica formazione serba nel primo turno ad eliminazionesulla strada verso il titolo. Chi si aggiudicherà la vittoria quest’oggi e accederà in semi? L’appuntamento è per le ore 14.00 di lunedì 25 luglio a Strasburgo, in Francia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DEIDIIL ...

