LIVE Italia-Serbia 14-7 pallanuoto World League in DIRETTA: Settebello che vola in semifinale! (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 15.01 Match dominato dall'inizio alla fine, storia completamente diversa rispetto alla sconfitta contro gli USA. Settebello che vola in semifinale meritatamente. Finisce la partita Italia-Serbia 14-7. Settebello che vola in semifinale!!!!!! 0.40 Gooooooooooooooool, Di Sommaaaaaa, tiro che piega le braccia del portiere, Italia-Serbia 14-7. 1.20 Rete di Vico, che approfitta della superiorità numerica, Italia-Serbia 13-7. 1.40 Gooooooooooooool, Alesianiiiiiiiiiiii, bel tiro da posizione ravvicinata, Italia-Serbia ...

