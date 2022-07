LIVE Italia-Serbia 11-6 pallanuoto World League in DIRETTA: allungo decisivo del Settebello (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.19 Pallone di Subotic che finisce sul fondo. 7.19 Gooooooooooooooool, Damonteeeeeeeeee, si avvicina la semifinale, Italia-Serbia 11-6. 7.55 Inizia l’ultimo tempo! Finisce il terzo tempo, Italia-Serbia 10-6. 1.01 Si alza la pressione della Serbia. 2.05 Gooooooooooool, Fondelliiiiiiiiiii tiro da posizione uno, Italia-Serbia 10-6. 3.00 Intervento di Nicosia. 4.10 Gooooooooooooooool, Damonteeeeeeeeee, ti che finisce all’angolo perfetto, Italia-Serbia 9-6. 4.37 Rete di Martinovic con un tiro al volo, Italia-Serbia 8-6. 4.58 Gooooooooooooooool, Renzuto con un tiro spettacolare, Italia-Serbia ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.19 Pallone di Subotic che finisce sul fondo. 7.19 Gooooooooooooooool, Damonteeeeeeeeee, si avvicina la semifinale,11-6. 7.55 Inizia l’ultimo tempo! Finisce il terzo tempo,10-6. 1.01 Si alza la pressione della. 2.05 Gooooooooooool, Fondelliiiiiiiiiii tiro da posizione uno,10-6. 3.00 Intervento di Nicosia. 4.10 Gooooooooooooooool, Damonteeeeeeeeee, ti che finisce all’angolo perfetto,9-6. 4.37 Rete di Martinovic con un tiro al volo,8-6. 4.58 Gooooooooooooooool, Renzuto con un tiro spettacolare,...

zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 7-5 pallanuoto World League in DIRETTA: Di Somma trascina il Settebello - #Italia-Serbia… - bot_naps : Quel coglione di Rise ha vvinto nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - Roberto55979047 : RT @Aka7News: Martedì su Italia 1 andrà in onda la puntata di Battiti Live in cui si è esibito Aka ?? #aka7even - stay_serenaa : I hope I die 'cause I don't wanna live perché oggi e domani #HarryStyles farà 2 concerti in Italia e io non potrò e… - SassiLive : RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE, SU ITALIA 1 LA QUARTA PUNTATA -