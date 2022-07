LIVE – Fognini-Galan 3-6, 7-5, 3-6 primo turno Atp Umago 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 25 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Fognini-Galan, incontro valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di Umago 2022. Il ligure ritorna sulla terra rossa croata, dove in carriera è in grado di poter vantare una finale (2013) ed addirittura un titolo (2016). Con il colombiano non ci sono precedenti. Entrambi si presentano all’appuntamento dopo il buon ottavo di finale raggiunto ad Amburgo, in cui si sono arresi lottando rispettivamente contro i due russi Karen Kachanov ed Aslan Karatsev. Secondo i bookmakers sarà una partita decisamente aperta con il tennista sudamericano leggermente sfavorito in virtù della minor esperienza e predisposizione alla superficie. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale relativi al match. ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo Atp 250 di. Il ligure ritorna sulla terra rossa croata, dove in carriera è in grado di poter vantare una finale (2013) ed addirittura un titolo (2016). Con il colombiano non ci sono precedenti. Entrambi si presentano all’appuntamento dopo il buon ottavo di finale raggiunto ad Amburgo, in cui si sono arresi lottando rispettivamente contro i due russi Karen Kachanov ed Aslan Karatsev. Secondo i bookmakers sarà una partita decisamente aperta con il tennista sudamericano leggermente sfavorito in virtù della minor esperienza e predisposizione alla superficie. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale relativi al match. ...

