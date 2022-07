(Di lunedì 25 luglio 2022) Lascritta delCovid di252022. Come ogni giorno si rinnova l’appuntamento con i numeri quotidiani delle singole regioni sull’evolversi e il diffondersi della pandemia nel nostro paese. Ecco quindi il dettaglio dei nuovi casi, dei decessi e dei tamponi eseguiti nelle ultime 24, con il lavoro di analisi della curva epidemiologica che continua senza sosta. Segui ilsu Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI: in attesa DATI NAZIONALI DI IERI: 51.208 nuovi, 77, 53.793, 37.611 tamponi molecolari, 405 in terapia intensiva LOMBARDIA:: in ...

zazoomblog : LIVE – Bollettino oggi lunedì 25 luglio: contagi morti e guariti regione per regione (DIRETTA) - #Bollettino… - SkyTG24 : #Covid19, le news, aumentano ricoveri ordinari (+68), scendono le terapie intensive (-3) LIVE - zazoomblog : Covid le notizie. Bollettino: 51.208 casi e 77 decessi. Tasso positività al 195%. LIVE - #Covid #notizie.… - zazoomblog : Covid le notizie. Bollettino: 51.208 casi e 77 decessi. Tasso positività al 195%. LIVE - #Covid #notizie.… - News24_it : Covid, le notizie. Bollettino: 51.208 casi e 77 decessi. Tasso positività al 19,5%. LIVE - Sky Tg24 -

"Nel corso dell'ultima settimana il numero di casi segnalati sembra aver raggiunto il picco e iniziato a diminuire. Risultano in aumento le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i ...Anche per il Veneto esiste undell'indice che riporta le aree più a rischio ed è pubblicato giornalmente dall'Arpav". Come possiamo leggere questo indice "Se oggi nell'area rossa partisse ...Covid, il bollettino italiano in DIRETTA per la giornata di lunedì 25 luglio 2022: contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore regione per regione ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le news, aumentano ricoveri ordinari (+68), scendono le terapie intensive (-3) LIVE ...