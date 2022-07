L’Italia ha bisogno di professionisti della politica (Di lunedì 25 luglio 2022) Silvio Berlusconi torna sulla scena dei protagonisti della politica. Ne siamo rallegrati, ci stimolerà nella critica politica. La leggerezza che lo caratterizza donerà brio al palcoscenico del teatrino della politica: statico, grigio, cupo, soprattutto in questa fase ultima del governo Draghi, vero Berlusconi? E poi potrà partorire sempre qualche brillante idea per amici ed avversari, come l’aumento delle pensioni minime a mille euro. Forse però agli italiani interesserebbe sapere di più se seguirà Putin in politica estera che sta tragicamente distruggendo l’Ucraina o sarà per l’europeismo, per l’atlantismo, per l’Occidente? Molti ritengono che il suo impegno politico non sarà foriero di novità, se non inadeguato come lo fu nel passato, visti gli insoddisfacenti risultati ottenuti dai ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 luglio 2022) Silvio Berlusconi torna sulla scena dei protagonisti. Ne siamo rallegrati, ci stimolerà nella critica. La leggerezza che lo caratterizza donerà brio al palcoscenico del teatrino: statico, grigio, cupo, soprattutto in questa fase ultima del governo Draghi, vero Berlusconi? E poi potrà partorire sempre qualche brillante idea per amici ed avversari, come l’aumento delle pensioni minime a mille euro. Forse però agli italiani interesserebbe sapere di più se seguirà Putin inestera che sta tragicamente distruggendo l’Ucraina o sarà per l’europeismo, per l’atlantismo, per l’Occidente? Molti ritengono che il suo impegno politico non sarà foriero di novità, se non inadeguato come lo fu nel passato, visti gli insoddisfacenti risultati ottenuti dai ...

