Lione Paquetà, il brasiliano è finito nel mirino dell'Arsenal: le ultime (Di lunedì 25 luglio 2022) Il futuro di Paquetà potrebbe essere in Premier League: l'Arsenal lo ha messo nel mirino per rinforzare il reparto offensivo Il futuro di Paquetà al Lione potrebbe essere giunto al capolinea. Il brasiliano sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Premier League, su tutti l'Arsenal. Secondo il Times, però, non ci sarebbero ancora stati contatti per l'ex Milan. Rossoneri che tra l'altro hanno anche una percentuale sulla futura vendita quindi sono interessati alla questione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Paqueta vuole andarsene dal Lione, l'Arsenal in prima fila Commenta per primo Come riportato da Media Foot , Lucas Paqueta vorrebbe lasciare il Lione . Il club più interessato al brasiliano è l' Arsenal che però non avrebbe ancora avanzato un'offerta al club francese. Aggrappati solo a Maldini e Massara Se poi si concretizzasse anche la cessione di Paquetà dal Lione all'Arsenal portando nelle casse milanista, una decina di milioni in più, anche il mercato ne trarrebbe un ulteriore beneficio.