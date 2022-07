L’ex stella del Chelsea rivela cosa porterà Koulibaly al club

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-25 17:29:28 Giorni caldissimi in redazione! Di Josh Barker Pubblicato: 25 luglio 2022 16:29Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022 17:04giocatore e allenatore delRoberto Di Matteo ha parlato di ciò che Kalidoualè stato firmato per una cifra che si dice si avvicini ai 40 milioni di euro, una somma considerevole dato che ha già 31 anni. Tuttavia, ilaveva un disperato bisogno di un po’ di qualità in difesa per la nuova stagione dopo le partenze di Andreas Christensen e Antonio Rudiger. E, che ha dominato la Serie A per molti anni, è sicuro di portarlo in questa squadra del. Ora, in una recente intervista,uomo del ...