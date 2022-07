Lewis Hamilton, "si è rotta": disastro segreto, ridotto così dopo il Gp in Francia (Di lunedì 25 luglio 2022) Secondo in Francia, al termine di una grande gara. Sempre a podio dal Canada, dopo un inizio di stagione difficile non poco. Lewis Hamilton continua a essere un campione a 37 anni, nonostante una Mercedes non all'altezza di Ferrari e Red Bull. Un traguardo — dietro solo alle spalle di Max Verstappen e davanti al compagno di box George Russell — arrivato nonostante il suo sistema di abbeveramento non funzionasse: "Devo innanzitutto ringraziare questo pubblico, il più importante avuto qui — ha detto l'inglese nel parco-chiuso alla fine del GP al Paul Ricard — Una gara difficile, il mio sistema di abbeveramento non funzionava. Senza acqua direi che avrò perso circa 3 kg. Non vedo l'ora di bere sinceramente”. Hamilton sdraiato a terra prima di arrivare sul podio - A fine gara, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Secondo in, al termine di una grande gara. Sempre a podio dal Canada,un inizio di stagione difficile non poco.continua a essere un campione a 37 anni, nonostante una Mercedes non all'altezza di Ferrari e Red Bull. Un traguardo — dietro solo alle spalle di Max Verstappen e davanti al compagno di box George Russell — arrivato nonostante il suo sistema di abbeveramento non funzionasse: "Devo innanzitutto ringraziare questo pubblico, il più importante avuto qui — ha detto l'inglese nel parco-chiuso alla fine del GP al Paul Ricard — Una gara difficile, il mio sistema di abbeveramento non funzionava. Senza acqua direi che avrò perso circa 3 kg. Non vedo l'ora di bere sinceramente”.sdraiato a terra prima di arrivare sul podio - A fine gara, ...

