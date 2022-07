L’Eurovision Song Contest 2023 non si farà in Ucraina ma in Inghilterra (Di lunedì 25 luglio 2022) Londra – Il Regno Unito ospiterà L’Eurovision Song Contest nel 2023 per conto dell’Ucraina. Lo hanno annunciato la European Broadcasting Union e la Bbc. Il concorso di quest’anno, che si è svolto a Torino, è stato vinto dalla band Ucraina Kalush Orchestra, ed è tradizione che il paese vincitore ospiti l’evento l’anno successivo. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 25 luglio 2022) Londra – Il Regno Unito ospiterànelper conto dell’. Lo hanno annunciato la European Broadcasting Union e la Bbc. Il concorso di quest’anno, che si è svolto a Torino, è stato vinto dalla bandKalush Orchestra, ed è tradizione che il paese vincitore ospiti l’evento l’anno successivo. (fonte Adnkronos)

trash_italiano : ?? È ufficiale: l'Eurovision Song Contest 2023 si terrà nel Regno Unito. Questa settimana la BBC inizierà la ricerca… - SMSNEWSOFFICIAL : L’ @Eurovision Song Contest 2023 sarà ospitato nel Regno Unito - SMSNEWSOFFICIAL : L’Eurovision Song Contest 2023 sarà ospitato nel Regno Unito - Dondolino72 : RT @ilpost: L’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest si terrà nel Regno Unito e non in Ucraina, a causa della guerra - ilfaroonline : L’Eurovision Song Contest 2023 non si farà in Ucraina ma in Inghilterra -