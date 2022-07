L’esperto di trasferimento fornisce l’aggiornamento futuro di Cristiano Ronaldo

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-24 23:42:42 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Domenica è stato fornito un nuovo aggiornamento suldi. Nelle ultime settimane, è stato chiarito cheha in programma un’uscita dal Manchester United. Si dice che l’incapacità dei Red Devils di assicurarsi la Champions League la scorsa stagione, insieme al fallimento del club nel mercato di, abbia portatoa voler lasciare l’Old Trafford. L’attaccante non è tornato per l’allenamento pre-stagionale quando avrebbe dovuto e non ha viaggiato con il resto della squadra dello United per il tour negli Stati Uniti. Ciò lascia i giganti del Manchester in una situazione un po’ appiccicosa, poiché attualmente hanno solo un ...