L’eroismo della Decima Mas celebrato nel romanzo “L’Italiano” che in Spagna diventerà una serie tv

Uscito in Spagna nel settembre scorso arriva ora nelle nostre librerie L'Italiano, il più recente romanzo storico di Arturo Pérez-Reverte, tradotto da Bruno Arpaia per Rizzoli. Ambientato tra 1942 e il 1943 ricostruisce le imprese dei sommozzatori italiani della Decima Mas contro la base navale inglese di Gibilterra nella quale affondarono 14 navi. In precedenza gli uomini dell'Orsa Maggiore avevano colato a picco le corazzate Valiant e Queen Elizabeth ad Alessandria, violato il porto di Sudra, affondando l'incrociatore York ed altre imbarcazioni, e tentato di penetrare a Malta, con un bottino complessivo di 25 navi alleate affondate o rese inutilizzabili per il resto del conflitto. Le azioni venivano compiute da poche decine di uomini coraggiosi e audaci, utilizzando dei «Siluri a lenta corsa», ...

