L’Elvis di Baz Luhrmann è attualizzato e reso comprensibile | anche nel guardaroba

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 25 luglio 2022) Elvis è vivo (di nuovo). Lo si dice da tempo immemore, addirittura da poco dopo la sua morte il 16 agosto 1977, ma Bazha contribuito a buttare benzina sul fuoco della mitologia dell’artista di Memphis, con l’omonimo lungometraggio. Una ennesima resurrezione, a favore principalmente di una generazione che non era ancora entrata in contatto con la fenomenologia del camionista divenuto santino laico: non un modo di dire, visto che il film ha già incassato oltre 155 milioni di dollari (più di 2 vengono dall’Italia) e i brani di Elvis hanno fatto registrare un incremento dello streaming del 67% sulle piattaforme americane, mentre la colonna sonora del film è in testa alla classifica Bilboard di settore. Un successo già visto: in fondo era già successo esattamente 20 anni fa, quando Junkie XL, musicista esperto di colonne sonore (ha realizzato quelle di diversi ...