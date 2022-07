Legge sulla Rigenerazione Urbana, Muscarà si dissocia: “Approvata la legge degli ecomostri legalizzati” (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Approvata in commissione infrastrutture con l’astensione dei grandi partiti nazionalisti ma con il voto contrario della sottoscritta – dichiara la consigliera del gruppo misto, Maria Muscarà – la legge sulla Rigenerazione Urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Le riformulazioni che sono avvenute in aula necessitano assolutamente di un ulteriore studio. Questa legge è stata definita dagli ambientalisti “inemendabile”, e che di Rigenerazione e riqualificazione Urbana ha soltanto il nome. Le norme che saranno rimandate poi all’aula riguardanti la trasformazione dei sottotetti, fanno pensare che stiamo sviando quello che è l’ambito derogatorio, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“in commissione infrastrutture con l’astensione dei grandi partiti nazionalisti ma con il voto contrario della sottoscritta – dichiara la consigliera del gruppo misto, Maria– lae per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Le riformulazioni che sono avvenute in aula necessitano assolutamente di un ulteriore studio. Questaè stata definita dagli ambientalisti “inemendabile”, e che die riqualificazioneha soltanto il nome. Le norme che saranno rimandate poi all’aula riguardanti la trasformazione dei sottotetti, fanno pensare che stiamo sviando quello che è l’ambito derogatorio, ...

