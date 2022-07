Le prossime vacanze le faremo nello spazio! Via al primo Hotel Spaziale: come e quando (Di lunedì 25 luglio 2022) É arrivato il primo Hotel Spaziale, scopriamo insieme cosa ci attenderà. Dopo questo periodo di pandemia, molte persone stanno programmando le tante attese vacanze, magari con un bel viaggetto all’estero. Ma hai mai pensato ad un’avventura Spaziale? Tra qualche anno sarà possibile soggiornare nel primo Hotel Spaziale. per scoprire maggiori dettagli. In L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 25 luglio 2022) É arrivato il, scopriamo insieme cosa ci attenderà. Dopo questo periodo di pandemia, molte persone stanno programmando le tante attese, magari con un bel viaggetto all’estero. Ma hai mai pensato ad un’avventura? Tra qualche anno sarà possibile soggiornare nel. per scoprire maggiori dettagli. In L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

FcInterNewsit : ?? L’arrivo di Zhang in sede: il presidente è rientrato dalle vacanze e vedrà Marotta per un summit di mercato nelle… - Gabbiere2 : @tatonissimo ?????????? rido fino alle prossime vacanze - Codacons : Spostarsi in aereo per le #vacanze sta diventando un lusso per ricchi: la situazione rischia di peggiorare nelle pr… - littlvthings : spero di passare tutte le prossime vacanze con loro, mi fanno sentire così a mio agio - adowasser : @Davide70405052 DEM tutto in una parola, lasciamo che arrivi la Giorgetta. Prossime vacanze ? eh si perche il virus… -