Le critiche a Clio Make-Up per aver portato la tata in vacanza con la famiglia

(Di lunedì 25 luglio 2022) La famosa-Up Artist del web,Zammatteo è sinondata dalleperincon la sualache l’aiuta con la gestione delle sue due figlie. In uno scatto social, che la ritrae sui monti della Val di Fassa nel Trentino Alto Adige, in compagnia delle bambine e della baby-sitter,è ssommersa da commenti negativi per la scelta di essersi fatta accompagnare in ferie dalla donna che si occupa insieme e a lei e al marito, Claudio Midolo, delle piccole Grace e Joy. Di fronte a queste osservazioni piene di giudizi, che ancora una volta vogliono insegnare alle madri come si fa bene questo “mestiere”, la beauty influencer ha voluto dire la sua, in una ...

ParliamoDiNews : Clio MakeUp in vacanza con la babysitter, critiche feroci: l`invidia delle mamme - Notizioso #ClioMakeUp… -

Questi ultimi hanno manifestato il proprio dissenso con pesanti, vediamone le motivazioni.Make Up, la foto fa esplodere la 'bomba' sui social: cosa ha fatto l'influencer In una ...Make Up replica allesui social Per la sua sceltaMake Up è stata definita una cattiva madre, anche se l'influencer ha deciso di rispondere alleche la vedevano come una ...La beauty influencer Clio Zammatteo, meglio nota come Clio Make Up, è in vacanza e finisce al centro delle polemiche: ecco perché.La cosa più difficile è fare la madre, aiutiamoci invece di romperci le p***e a vicenda!“ “Il fatto che ogni vacanza vi portate dietro la tata la dice lunga sulle vostre capacità genitoriali. !che tri ...