Le crisi che sconvolgono gli equilibri  Differenze con il mondo che era

I paesi dell'Ocse e alcuni paesi emergenti hanno subìto o subiranno tre choc molto violenti: il Covid, che ha provocato delle conseguenze impreviste sulla struttura della domanda; la guerra in Ucraina, che li priva di gran parte delle materie prime prodotte in Russia; la transizione energetica, che cambierà radicalmente la natura del capitale. E' importante cercare di capire ciò che sarà veramente diverso dopo questi tre choc; spesso vengono messe in evidenza molteplici rotture, ma ci si accorge che alcune di esse, che non erano state annunciate, si producono, mentre altre, che erano state annunciate, non si producono. Esamineremo queste rotture, differenze e assenze di differenza rispetto alla situazione precedente agli choc per ciò che riguarda le penurie e l'inflazione, il bisogno di investimento e la "sobrietà", le finanze pubbliche, le competenze, la globalizzazione e la ...

