Lazzaretto Estate: ultima settimana di spettacoli (Di lunedì 25 luglio 2022) Bergamo. Anche questa settimana si conferma un programma che spazia dalla comicità di Leonardo Manera alla musica di Michele Bravi, con una fermata a metà strada insieme ad Annagaia Marchioro, un inno alla vita, tra il comico e il poetico, per sentirsi meno soli. Leonardo Manera martedi 26 luglio porta in scena il suo viaggio attraverso le "mostruosita?" d'Italia. Con "Italian Beauty" il comico milanese evidenzia i momenti piu? contradditori e bizzarri della nostra realta?, creando sul palco situazioni paradossali tutte da ridere! Giovedì 28 luglio torna la musica sul palco di Lazzaretto Estate 2022 con Michele Bravi e la tappa bergamasca di Zodiaco Tour. La connessione tra quello che succede in cielo e quello che succede in terra e? un mistero antico. L'uomo per convenzione e forse necessita? ha diviso il cielo in 12 parti, ognuna ...

