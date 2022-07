"Lavrov in missione", campagna d'Africa: guerra-choc, dove si sta spingendo il Cremlino (Di lunedì 25 luglio 2022) La "campagna d'Africa" di Vladimir Putin: il Cremlino affida al ministro degli Esteri Sergei Lavrov la missione di conquistare il Continente Nero e aprire nuove relazioni anche nel mondo arabo. Tutto in chiave anti-Usa e anti-Nato e con evidenti implicazioni per la sicurezza nel Mediterraneo. Controllare l'Africa centrale e del Nord, infatti, equivale avere la mano sul rubinetto che regola il flusso dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e l'Europa. Di fatto, una enorme arma sociale ed economica che potrebbe permettere di vincere la guerra senza smuovere un carro armato. Lavrov oggi è arrivato in visita nella Repubblica del Congo: è la prima volta che un ministro russo arriva nel Paese, ha sottolineato non a caso la portavoce di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) La "d'" di Vladimir Putin: ilaffida al ministro degli Esteri Sergeiladi conquistare il Continente Nero e aprire nuove relazioni anche nel mondo arabo. Tutto in chiave anti-Usa e anti-Nato e con evidenti implicazioni per la sicurezza nel Mediterraneo. Controllare l'centrale e del Nord, infatti, equivale avere la mano sul rubinetto che regola il flusso dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e l'Europa. Di fatto, una enorme arma sociale ed economica che potrebbe permettere di vincere lasenza smuovere un carro armato.oggi è arrivato in visita nella Repubblica del Congo: è la prima volta che un ministro russo arriva nel Paese, ha sottolineato non a caso la portavoce di ...

