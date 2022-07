Lavrov in Africa gioca sul grano per alimentare l’infowar (Di lunedì 25 luglio 2022) È iniziata l’offensiva diplomatica del ministro degli esteri russo, Sergey Lavrov, nel continente Africano. Domenica era al Cairo, dove ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi e il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit. In serata è volato nella Repubblica del Congo, dove nella giornata di lunedì incontrerà il presidente Denis Sassou Nguesso. Dopodiché i due si recheranno in Uganda e in Etiopia per un altro giro di colloqui ai vertici. L’obiettivo del diplomatico russo è duplice: ricercare e rinsaldare il sostegno dei Paesi Africani, giocando la carta delle esportazioni di grano, per poi usarli come sponda per l’attacco russo contro i Paesi occidentali. Nel suo discorso alla Lega Araba, Lavrov ha nuovamente incolpato l’Occidente di aver spinto la ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 luglio 2022) È iniziata l’offensiva diplomatica del ministro degli esteri russo, Sergey, nel continenteno. Domenica era al Cairo, dove ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi e il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit. In serata è volato nella Repubblica del Congo, dove nella giornata di lunedì incontrerà il presidente Denis Sassou Nguesso. Dopodiché i due si recheranno in Uganda e in Etiopia per un altro giro di colloqui ai vertici. L’obiettivo del diplomatico russo è duplice: ricercare e rinsaldare il sostegno dei Paesini,ndo la carta delle esportazioni di, per poi usarli come sponda per l’attacco russo contro i Paesi occidentali. Nel suo discorso alla Lega Araba,ha nuovamente incolpato l’Occidente di aver spinto la ...

