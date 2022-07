Lavoro: nel leccese più di mille candidature per 105 pulitori, attualmente offerte per 446 posti disponibili Arpal Puglia (Di lunedì 25 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Arpal Puglia: Dopo le oltre mille candidature arrivate in una settimana in risposta all’annuncio da 105 pulitori, scendono ora a 446 i posti di Lavoro disponibili in provincia di Lecce, pari al -29 per cento rispetto a lunedì scorso. Nel dodicesimo report delle offerte di Lavoro elaborato dall‘Ufficio coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, che promuove le vacancy quotidianamente pubblicate e aggiornate sul portale Lavoroperte.regione.Puglia.it, consultabile anche tramite App, si registrano 36 annunci relativi al settore turismo e ristorazione per un totale di 132 figure ricercate ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 25 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Dopo le oltrearrivate in una settimana in risposta all’annuncio da 105, scendono ora a 446 idiin provincia di Lecce, pari al -29 per cento rispetto a lunedì scorso. Nel dodicesimo report delledielaborato dall‘Ufficio coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di, che promuove le vacancy quotidianamente pubblicate e aggiornate sul portaleperte.regione..it, consultabile anche tramite App, si registrano 36 annunci relativi al settore turismo e ristorazione per un totale di 132 figure ricercate ...

