Lavoro | Bombardieri “Sulla sicurezza c’è molto da fare”

(Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “sulc’è ancorada: abbiamo avuto dal governo alcune risposte importanti – l’aumento delle ispezioni, la banca dati unica – ma queste non bastano sicuramente. La questione dellasuldeve diventare culturale”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo, a SkyTg24. “C’è una logica: per il profitto si rischia anche la vita umana. Chiederei di non parlare più di incidenti sul, ma di veri e propri omicidi: molti incidenti li registriamo perchè i macchinari vengono manomessi, perchè devono continuare a camminare, le ciminiere non si possono fermare, perchè dalle impalcature cadono lavoratori di settant’anni”, ha sottolineato. “Bisogna ...

Italpress

