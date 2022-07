L' arcivescovo di Kyiv al Foglio | Tolleranza zero verso Putin

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 25 luglio 2022) “Qualcuno dice che in Ucraina è in corso un conflitto. Addirittura, vedo che l’ultimamente i media occidentali parlano di conflitto russo-ucraino. In Ucraina non c'è nessun conflitto. Perché il conflitto rievoca sempre un paradigma simmetrico, conflitto vuol dire che ci sono due gruppi, ciascuno dei quali ha le proprie ragione”. A dirlo in un'intervista esclusiva concessa alè Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk,maggiore die capo della Chiesa greco cattolica-ucraina. “Di fatto – aggiunge il presule – in Ucraina non c'è questo tipo di realtà. Non ci sono due ragioni e non c'è la verità di mezzo, ma c'è un criminale, uno che aggredisce, e c’è la sua vittima. Come Chiesa dobbiamo dichiararenei confronti del criminale. Bisogna smettere di cercare di difendere gli ...